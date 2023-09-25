Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо станет новым наставником мадридского «Реала» в следующем сезоне, об этом сообщает Marca.

По данным источника, испанец перейдёт на работу в «королевский» клуб после ухода Анчелотти в сборную Бразилии.

Напомним, что Алонсо выступал за мадридский клуб с 2009 по 2014 год, в составе которого стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2013/14.

Контракт 41-летнего специалиста с немецким клубом, который возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги вместе с «Баварией», рассчитан до 30 июня 2026 года.