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Чемпионат Германии. Бундеслига

Источник: Хаби Алонсо станет новым главным тренером «Реала» в следующем сезоне слухи

25 Сентября 2023 • 23:02 Комментировать

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо станет новым наставником мадридского «Реала» в следующем сезоне, об этом сообщает Marca.

По данным источника, испанец перейдёт на работу в «королевский» клуб после ухода Анчелотти в сборную Бразилии.

Напомним, что Алонсо выступал за мадридский клуб с 2009 по 2014 год, в составе которого стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2013/14.

Контракт 41-летнего специалиста с немецким клубом, который возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги вместе с «Баварией», рассчитан до 30 июня 2026 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хаби Алонсо Байер
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