Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель похвалил Чупо-Мотинга

25 Сентября 2023 • 21:09 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.09 19:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о форварде команды Эрике Чупо-Мотинге.

«Эрик — очень хороший игрок. Он хорошо играет спиной к воротам, сохраняя мяч. Не могу сказать, как часто он будет играть. Мы будем принимать решение по каждой игре отдельно», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

После пяти туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 13 очков.

В предстоящем туре Бундеслиги команда Тухеля встретится с «РБ Лейпцигом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Эрик Чупо-Мотинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Сентября
21:09 · Германия. Бундеслига
Тухель похвалил Чупо-Мотинга
20:16 · Германия. Бундеслига
Тухель: Ким, де Лигт и Упамекано не тренируются из-за травм
19:36 · Германия. Бундеслига
Назван лучший бомбардир топ-20 лиг Европы к концу сентября
17:57 · Германия. Бундеслига
Гилавоги нашёл себе новый клуб в Германии официально
17:34 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мусиала всегда может изменить ситуацию на поле»
17:33 · Германия. Кубок
​За «Баварию» дебютирует Перец
14:47 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Сане знает английский, поэтому очень часто общается с Кейном»
11:19 · Германия. Бундеслига
«Бавария» запланировала два трансфера на январь
24 Сентября
23:33 · Германия. Бундеслига
​Маттеус прокомментировал назначение Нагельсманна наставником немецкой сборной
21:49 · Германия. Бундеслига
​Сразу пять команд без побед после пяти туров Бундеслиги - ранее такого ещё не было
21:30 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» нашла замену Нойеру в топ-клубе АПЛ
18:27 · Германия. Бундеслига
«Байер» разгромил «Хайденхайм» и не отпускает «Баварию»
17:11 · Германия. Бундеслига
«Бавария» рассказала о состоянии де Лигта
14:59 · Германия. 2-я бундеслига
​«Шальке» наказал игрока за публичную критику тренера официально
10:12 · Германия. Бундеслига
«Лига фермеров! Лучше спаси «Манчестер Юнайтед» - пользователи Интернета о хет-трике Кейна
Все новости
Рекомендуем