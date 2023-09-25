Тухель похвалил Чупо-Мотинга

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о форварде команды Эрике Чупо-Мотинге.

«Эрик — очень хороший игрок. Он хорошо играет спиной к воротам, сохраняя мяч. Не могу сказать, как часто он будет играть. Мы будем принимать решение по каждой игре отдельно», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

После пяти туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 13 очков.

В предстоящем туре Бундеслиги команда Тухеля встретится с «РБ Лейпцигом».