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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: Ким, де Лигт и Упамекано не тренируются из-за травм

25 Сентября 2023 • 20:16 Комментировать
Пройссен Мюнстер
...
Бавария
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26.09 21:45

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о состоянии оборонительной линии клуба перед матчем Кубка Германии.

«Ким и Упамекано находятся под вопросом на завтрашний матч. Никто из них сегодня не тренировался, Маттейс де Лигт и Тарик Бухманн тоже выбыли», - заявил наставник «рекордмайстера» на пресс-конференции перед игрой против «Пройссен Мюнстер».

После пяти туров немецкой Бундеслиги «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 13 очками, опережая «Байер» по дополнительным показателям. Лигу чемпионов УЕФА «Бавария» начала с домашней победы над «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Дайо Упамекано Ким Мин Джэ Маттейс де Лигт
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ПРОЙССЕН МЮНСТЕР БАВАРИЯ
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