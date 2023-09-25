Тухель: Ким, де Лигт и Упамекано не тренируются из-за травм

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о состоянии оборонительной линии клуба перед матчем Кубка Германии.

«Ким и Упамекано находятся под вопросом на завтрашний матч. Никто из них сегодня не тренировался, Маттейс де Лигт и Тарик Бухманн тоже выбыли», - заявил наставник «рекордмайстера» на пресс-конференции перед игрой против «Пройссен Мюнстер».

После пяти туров немецкой Бундеслиги «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 13 очками, опережая «Байер» по дополнительным показателям. Лигу чемпионов УЕФА «Бавария» начала с домашней победы над «Манчестер Юнайтед».