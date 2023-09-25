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Чемпионат Германии. Бундеслига

Назван лучший бомбардир топ-20 лиг Европы к концу сентября

25 Сентября 2023 • 19:36 Комментировать
Кёльн
...
Штутгарт
30.09 16:30

Назван самый результативный футболист среди всех игроков 20 сильнейших лиг Европы на данный момент. Это форвард «Штутгарта» Серу Гирасси, сообщает портал Transfermarkt.

Так, в активе Гирасси за пять матчей чемпионата Германии набралось уже 10 забитых голов. На один меньше оформил форвард датского «Силькеборга» Александер Линд за девять игр чемпионата Дании. Восемь голов – у третьего игрока в списке – форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна – восемь голов за шесть матчей. Замыкает четвёрку бомбардир питерского «Зенита» Матео Кассьерра, у которого за девять матчей набралось также восемь голов.

Ранее Гирасси удалось повторить рекорд бывшего форварда дортмундской «Боруссии» и «Баварии» Роберта Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру,
Серу Гирасси Эрлинг Холанн Матео Кассьерра Штутгарт
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