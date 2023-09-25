Клуб немецкой Бунедслиги «Майнц» официально объявил о приходе полузащитника Жозуа Гилавоги. Играть в новом клубе француз будет по годичному контракту.

Гилавоги 33 года, он выступает на позиции опорного полузащитника, также может закрыть центр обороны. Практически все девять последних лет выступал в составе немецкого «Вольфсбурга», сначала два года в рамках аренды, а в 2016 году был выкуплен «волками» у мадридского «Атлетико».

Напомним, что в сентябре французского футболиста связывали с переездом в Россию, но переход в московский «Локомотив» так и нее состоялся. Ранее стало известно, почему Гилавоги отказал интересовавшемуся им столичному клубу.