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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гилавоги нашёл себе новый клуб в Германии официально

25 Сентября 2023 • 17:57 Комментировать
Майнц
...
Байер Л
30.09 16:30

Клуб немецкой Бунедслиги «Майнц» официально объявил о приходе полузащитника Жозуа Гилавоги. Играть в новом клубе француз будет по годичному контракту.

Гилавоги 33 года, он выступает на позиции опорного полузащитника, также может закрыть центр обороны. Практически все девять последних лет выступал в составе немецкого «Вольфсбурга», сначала два года в рамках аренды, а в 2016 году был выкуплен «волками» у мадридского «Атлетико».

Напомним, что в сентябре французского футболиста связывали с переездом в Россию, но переход в московский «Локомотив» так и нее состоялся. Ранее стало известно, почему Гилавоги отказал интересовавшемуся им столичному клубу.

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Майнц Жозуа Гилавоги трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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