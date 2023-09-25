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Тухель: «Мусиала всегда может изменить ситуацию на поле»

25 Сентября 2023 • 17:34 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.09 19:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о полузащитнике команды Джамале Мусиале.

«Он знает, чего я от него хочу. Важно, чтобы он не получал травмы. Джамал всегда может изменить ситуацию на поле, он берет на себя инициативу, когда дело касается голов и результативных передач», — передает слова Тухеля Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет один ассист.

После пяти туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 13 очков.

Предстоящий матч команда Тухеля проведет на выезде с «РБ Лейпцигом». Встреча состоится 30 сентября и начнется в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Джамал Мусиала
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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