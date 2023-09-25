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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Сане знает английский, поэтому очень часто общается с Кейном»

25 Сентября 2023 • 14:47 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.09 19:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, насколько налажено взаимопонимание между нападающими Гарри Кейном и Лероем Сане.

«Сане знает английский, поэтому очень часто общается с Кейном. Гарри делает своих партнёров лучше. Лерой находится в хорошей форме, обладает хорошим языком тела и в целом настроен сейчас позитивно. Кейн и Сане сейчас отлично взаимодействуют», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Кейн в этом сезоне забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 5 матчах немецкой Бундеслиги. На счету Сане 4 забитых мяча в 5 турах чемпионата. Оба футболиста ранее выступали в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Гарри Кейн Лерой Сане
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