Тухель: «Сане знает английский, поэтому очень часто общается с Кейном»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, насколько налажено взаимопонимание между нападающими Гарри Кейном и Лероем Сане.

«Сане знает английский, поэтому очень часто общается с Кейном. Гарри делает своих партнёров лучше. Лерой находится в хорошей форме, обладает хорошим языком тела и в целом настроен сейчас позитивно. Кейн и Сане сейчас отлично взаимодействуют», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Кейн в этом сезоне забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 5 матчах немецкой Бундеслиги. На счету Сане 4 забитых мяча в 5 турах чемпионата. Оба футболиста ранее выступали в Английской премьер-лиге.