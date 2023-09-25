«Бавария» запланировала два трансфера на январь

Мюнхенская «Бавария» собирается провести активную трансферную кампанию в январе, об этом рапортуют журналисты Bayern & Germany.

Как стало известно источнику, немецкий топ-клуб сосредоточится на покупке опорного полузащитника и правого латераля. Имена потенциальных новичков «Баварии» пока неизвестны.

В последнем поединке подопечные Томаса Тухеля встречались с «Бохумом» в рамках чемпионата Германии. Мюнхенцы выиграли со счетом 7:0.

После пяти туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 13 баллов и лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Байер» по дополнительным показателям.

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