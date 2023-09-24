​Маттеус прокомментировал назначение Нагельсманна наставником немецкой сборной

В сборной Германии появился новый тренер, Юлиан Нагельсманн стал самым молодым наставником национальной команды за последние почти сто лет. Ход немецких футбольных чиновников прокомментировал Лотар Маттеус - легенда немецкого футбола.

- Я думаю, что это был наилучший возможный сейчас выбор. Но жаль, что контракт заключили лишь на год. Мне кажется, лучше было бы продемонстрировать больше доверия тренеру. Юлиан хорошо знаком с игроками «Баварии», которые составляют костяк национальной команды, и может многого добиться на чемпионате Европы, - цитирует слова Маттеуса итальянское новостное агентство ITASportPress.