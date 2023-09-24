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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Маттеус прокомментировал назначение Нагельсманна наставником немецкой сборной

24 Сентября 2023 • 23:33 Комментировать

В сборной Германии появился новый тренер, Юлиан Нагельсманн стал самым молодым наставником национальной команды за последние почти сто лет. Ход немецких футбольных чиновников прокомментировал Лотар Маттеус - легенда немецкого футбола.

- Я думаю, что это был наилучший возможный сейчас выбор. Но жаль, что контракт заключили лишь на год. Мне кажется, лучше было бы продемонстрировать больше доверия тренеру. Юлиан хорошо знаком с игроками «Баварии», которые составляют костяк национальной команды, и может многого добиться на чемпионате Европы, - цитирует слова Маттеуса итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Лотар Маттеус Юлиан Нагельсманн
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