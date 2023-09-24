​Сразу пять команд без побед после пяти туров Бундеслиги - ранее такого ещё не было

В немецкой Бундеслиге завершился пятый тур, но для пяти команд чемпионат, по сути, еще и не начался - они пока что не выиграли ни одного матча! Это не только не хватающие звезд с неба «Бохум», «Дармштадт» или «Майнц», но и такие гиганты немецкого футбола, как менхенгладбахская «Боруссия» и «Кельн».

Столь большого количества команд без побед после пяти туров чемпионата в немецком футболе ранее еще не было.

Напомним, что во главе таблицы установилось двоевластие - после пяти туров у «Баварии» и леверкузенского «Байера» по тринадцать очков - четыре победы и одна ничья, причем в матче между собой.