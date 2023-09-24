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«Байер» разгромил «Хайденхайм» и не отпускает «Баварию»

24 Сентября 2023 • 18:27 Комментировать
Байер Л
4:1
Хайденхайм
окончен

В предпоследнем матче пятого тура Бундеслиги «Байер» играл против «Хайденхайма». Новички сегодня просто отбивались и даже имели шансы не проиграть, но в итоге сказался класс одного из лидеров. Виктор Бонифасе быстро открыл счет, а Эрен Динкчи сравнял после перерыва, в ответ «Байер» забил трижды. Йонас Хофманн отличился спустя пять минут, Бонифасе с пенальти оформил дубль. Амин Адли поставил точку - 4:1.

«Байер» с 13 очками делит первое место с «Баварией». «Хайденхайм» (4) - 13-й.

Протокол игры  
Байер Л4:1Хайденхайм
(1:0) Бонифасе Виктор9'  
  58'Динкчи Эрен (1:1)
(2:1) Хофманн Йонас63'  
(3:1) Бонифасе Виктор74'  
(4:1) Адли Амин82'  
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанТапсоба ЭдмонФримпонг Жереми 79' (Телла Нейтан ( 79') Гримальдо Алехандро 85' (Инкапье Пьеро ( 85') Паласиос Эсекиэль  31' 71' (Адли Амин ( 71') Джака ГранитХофманн ЙонасВирц Флориан 71' (Андрих Роберт ( 71') Бонифасе Виктор 84' (Гложек Адам ( 84')
Запасные: Пуэрта ГуставоСтанишич ЙосипКоварж МатейАмири Надим
Мюллер КевинХактаб Траоре ОмарМайнка ПатрикЗирслебен ТимФёренбах ЙонасМалони ЛеннардТоеркауф Норман  37' 70' (Пик Флориан ( 70') Динкчи Эрен 82' (Пирингер Марвин ( 82') Доведан Никола 63' (Бек Адриан ( 63') Бесте Ян-Никлас 82' (Томалла Денис ( 82') Кляйндинст Тим 82' (Сесса Кевин ( 82')
Запасные: Келлер ТомасШиммер ШтефанАйхер ВитусШёппнер Ян
24 сентября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Сегодня, 24 Сентября
18:27 · Германия. Бундеслига
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