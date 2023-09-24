«Байер» разгромил «Хайденхайм» и не отпускает «Баварию»

В предпоследнем матче пятого тура Бундеслиги «Байер» играл против «Хайденхайма». Новички сегодня просто отбивались и даже имели шансы не проиграть, но в итоге сказался класс одного из лидеров. Виктор Бонифасе быстро открыл счет, а Эрен Динкчи сравнял после перерыва, в ответ «Байер» забил трижды. Йонас Хофманн отличился спустя пять минут, Бонифасе с пенальти оформил дубль. Амин Адли поставил точку - 4:1.
«Байер» с 13 очками делит первое место с «Баварией». «Хайденхайм» (4) - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Бонифасе Виктор9'
|58'Динкчи Эрен (1:1)
|(2:1) Хофманн Йонас63'
|(3:1) Бонифасе Виктор74'
|(4:1) Адли Амин82'
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми79' (Телла Нейтан (79') •Гримальдо Алехандро85' (Инкапье Пьеро (85') •Паласиос Эсекиэль 31'71' (Адли Амин (71') •Джака Гранит•Хофманн Йонас•Вирц Флориан71' (Андрих Роберт (71') •Бонифасе Виктор84' (Гложек Адам (84')
Запасные: Пуэрта Густаво•Станишич Йосип•Коварж Матей•Амири Надим
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар•Майнка Патрик•Зирслебен Тим•Фёренбах Йонас•Малони Леннард•Тоеркауф Норман 37'70' (Пик Флориан (70') •Динкчи Эрен82' (Пирингер Марвин (82') •Доведан Никола63' (Бек Адриан (63') •Бесте Ян-Никлас82' (Томалла Денис (82') •Кляйндинст Тим82' (Сесса Кевин (82')
Запасные: Келлер Томас•Шиммер Штефан•Айхер Витус•Шёппнер Ян
24 сентября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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