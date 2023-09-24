«Байер» разгромил «Хайденхайм» и не отпускает «Баварию»

В предпоследнем матче пятого тура Бундеслиги «Байер» играл против «Хайденхайма». Новички сегодня просто отбивались и даже имели шансы не проиграть, но в итоге сказался класс одного из лидеров. Виктор Бонифасе быстро открыл счет, а Эрен Динкчи сравнял после перерыва, в ответ «Байер» забил трижды. Йонас Хофманн отличился спустя пять минут, Бонифасе с пенальти оформил дубль. Амин Адли поставил точку - 4:1.

«Байер» с 13 очками делит первое место с «Баварией». «Хайденхайм» (4) - 13-й.