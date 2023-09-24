«Бавария» рассказала о состоянии де Лигта

В субботу «Бавария» играла против «Бохума» в чемпионате Германии. Защитник Маттейс де Лигт впервые в сезоне Бундеслиги попал в стартовый состав мюнхенцев. Тем не менее, уже в перерыве нидерландец был заменён на Дайо Упамекано по медицинским причинам.

Де Лигт уже прошёл обследование. Очевидно, речь не идёт о серьёзной травме, ведь пресс-служба «Баварии» сообщает, что защитник возьмёт перерыв всего на несколько дней. Де Лигт получил болезненный удар по левому колену.

Напомним, что «Бавария» разгромила «Бохум» на своём поле со счётом 7:0. Гарри Кейн оформил хет-трик и сделал два результативных паса.