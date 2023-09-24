«Лига фермеров! Лучше спаси «Манчестер Юнайтед» - пользователи Интернета о хет-трике Кейна

В очередном матче чемпионата Германии по футболу 23 сентября 2023 года «Бавария» разгромила «Бохум» со счётом 7:0, а Гарри Кейн отметился тремя забитыми мячами. Текстовая трансляция проходила на портале LiveResult. Любители футбола оставили следующие комментарии в социальных сетях после этой новости.

- Просто сенсация! Хет-трик и выдающаяся командная работа! – оставил комментарий один из пользователей.

- Лига фермеров! Лучше спаси «Манчестер Юнайтед», - пишет другой болельщик.

- Его просто невозможно остановить, – подмечает любитель футбола.

- Ты Супермен Гарри! – восхищается игрой футболиста другой пользователь.

- Гол-машина, – оставил пост фанат немецкой команды.

В следующем туре «Бавария» сыграет с «Лейпцигом». Матч назначен на 30 сентября 2023 года.