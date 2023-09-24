Мюнхенская «Бавария» нацелилась на одного из игроков каталонской «Барселоны». По сообщениям журналистов Todofichajes, в сфере интересов немецкого чемпиона находится полузащитник Педро.

Мюнхенцы рассчитывают подписать испанского хавбека на следующий сезон. Ради трансфера талантливого полузащитника «Бавария» готова сделать рекордное предложение в своей истории. Клуб собирается предложить за него до 120 миллионов евро.

20-летний Педри является воспитанником академии «Барселоны». Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года.

«Барселона» может продать одну из звёзд - цена от 120 миллионов евро