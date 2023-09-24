Терзич высказался о победе «Боруссии» над «Вольфсбургом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением о минимальной победе над «Вольфсбургом» (1:0) в матче чемпионата Германии.

«Боруссия» контролировала ход встречи с самого старта. Мы забили гол после отличной комбинации. Команда могла облегчить себе жизнь, если бы забила второй мяч. Если брать в целом, я доволен нашей игрой в обороне и нападении. Это абсолютно заслуженная победа», - передает слова специалиста пресс-служба «шмелей».

После пяти сыгранных туров чемпионата Германии «Боруссия» набрала 11 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.