Тухель: «Кейн может добиться ещё большего»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об успехах Гарри Кейна.

Английский нападающий отметился хет-триком в субботнем матче Бундеслиги против «Бохума» (7:0), а также отдал две голевые передачи. В общей сложности на счету 30-летнего игрока восемь голов и четыре ассиста в составе «Баварии».

«Кейн может добиться ещё большего, в этом нет сомнений. Он делает привычные для себя вещи – забивает голы, ассистирует, берёт на себя ответственность, показывает индивидуальное мастерство. Работа выполнена», – приводит Bayern & Germany слова Тухеля, ответившего на вопрос о Кейне после встречи с «Бохумом».