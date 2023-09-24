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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Кейн может добиться ещё большего»

24 Сентября 2023 • 01:38 Комментировать
Бавария
7:0
Бохум
окончен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об успехах Гарри Кейна.

Английский нападающий отметился хет-триком в субботнем матче Бундеслиги против «Бохума» (7:0), а также отдал две голевые передачи. В общей сложности на счету 30-летнего игрока восемь голов и четыре ассиста в составе «Баварии».

«Кейн может добиться ещё большего, в этом нет сомнений. Он делает привычные для себя вещи – забивает голы, ассистирует, берёт на себя ответственность, показывает индивидуальное мастерство. Работа выполнена», – приводит Bayern & Germany слова Тухеля, ответившего на вопрос о Кейне после встречи с «Бохумом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Гарри Кейн
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