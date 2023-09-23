«Вердер» одержал волевую победу в матче с «Кёльном»

«Вердер» и «Кёльн» провели достаточно событийный матч в пятом туре чемпионата Германии. На 31-й минуте гости повели, когда Дейви Зельке головой сыграл на добивании. Рафаэль Борре довольно быстро отыграл перевес противника, а в середине второго тайма Джастин Нжинма вырвал для бременцев победу. Дамион Доунс на 89-й минуте мог сравнивать счет, но головой пробил в штангу.
«Вердер» набрал шесть очков и делит восьмое место. «Козлы» с одним баллом остаются в трио аутсайдеров.
Протокол игры
|31'Зельке Дейви (0:1)
|(1:1) Борре Рафаэль38'
|(2:1) Нжинма Джастин67'
Павленка Иржи•Пипер Амос•Штарк Никлас•Велькович Милош• 88'Вайзер Митчелл• 79'Шмид Романо90' (Кейта Наби (90') •Линен Сенне80' (Вольтемаде Ник (80') •Стаге Йенс•Деман Оливье80' (Гросс Кристиан (80') •Борре Рафаэль66' (Нжинма Джастин (66') •Дукш Марвин80' (Юнг Антони (80')
Швебе Марвин•Шмиц Бенно•Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Пакарада Леарт•Гусенбашич Денис75' (Тиггес Штеффен (75') •Любичич Деян83' (Адамян Саркис (83') •Вальдшмидт Лука65' (Алиду Фариде (65') • 73'Кайнц Флориан•Майна Линтон83' (Доунс Дамион (83') •Зельке Дейви
23 сентября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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