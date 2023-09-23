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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» одержал волевую победу в матче с «Кёльном»

23 Сентября 2023 • 21:59 Комментировать
Вердер
2:1
Кёльн
окончен

«Вердер» и «Кёльн» провели достаточно событийный матч в пятом туре чемпионата Германии. На 31-й минуте гости повели, когда Дейви Зельке головой сыграл на добивании. Рафаэль Борре довольно быстро отыграл перевес противника, а в середине второго тайма Джастин Нжинма вырвал для бременцев победу. Дамион Доунс на 89-й минуте мог сравнивать счет, но головой пробил в штангу.

«Вердер» набрал шесть очков и делит восьмое место. «Козлы» с одним баллом остаются в трио аутсайдеров.

Протокол игры  
Вердер2:1Кёльн
  31'Зельке Дейви (0:1)
(1:1) Борре Рафаэль38'  
(2:1) Нжинма Джастин67'  
Павленка ИржиПипер АмосШтарк НикласВелькович Милош  88'Вайзер Митчелл  79'Шмид Романо 90' (Кейта Наби ( 90') Линен Сенне 80' (Вольтемаде Ник ( 80') Стаге ЙенсДеман Оливье 80' (Гросс Кристиан ( 80') Борре Рафаэль 66' (Нжинма Джастин ( 66') Дукш Марвин 80' (Юнг Антони ( 80')
Запасные: Цеттерер МихаэльКовнацки ДавидРапп НиколайБиттенкорт Леонардо
Швебе МарвинШмиц БенноХюберс ТимоШабо ЮлианПакарада ЛеартГусенбашич Денис 75' (Тиггес Штеффен ( 75') Любичич Деян 83' (Адамян Саркис ( 83') Вальдшмидт Лука 65' (Алиду Фариде ( 65'  73') Кайнц ФлорианМайна Линтон 83' (Доунс Дамион ( 83') Зельке Дейви
Запасные: Килиан ЛукаХайнц ДоминикЛимниос ДимитрисКристенсен ЯкобПентке Филипп
23 сентября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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