«Вердер» одержал волевую победу в матче с «Кёльном»

«Вердер» и «Кёльн» провели достаточно событийный матч в пятом туре чемпионата Германии. На 31-й минуте гости повели, когда Дейви Зельке головой сыграл на добивании. Рафаэль Борре довольно быстро отыграл перевес противника, а в середине второго тайма Джастин Нжинма вырвал для бременцев победу. Дамион Доунс на 89-й минуте мог сравнивать счет, но головой пробил в штангу.

«Вердер» набрал шесть очков и делит восьмое место. «Козлы» с одним баллом остаются в трио аутсайдеров.