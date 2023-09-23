Тель забивает или ассистирует каждые 14 минут в последних 6 матчах за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Матис Тель демонстрирует впечатляющую результативность.

В сегодняшнем поединке с «Бохумом» (7:0) 18-летний игрок в очередной раз поразил ворота соперников, выйдя на замену. В общей сложности в активе француза четыре забитых мяча и одна голевая передача в последних шести матчах за «Баварию» – форвард провёл на поле в сумме всего 73 минуты, ни разу не выйдя в стартовом составе. Таким образом, юный футболист совершает одно результативное действие в среднем каждые 14 минут за обозначенный отрезок.

Напомним, что ранее на этой неделе Матис Тель также огорчил «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов, забив на 92-й минуте.