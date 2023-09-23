Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер прокомментировал назначение Нагельсманна в сборную Германии

23 Сентября 2023 • 21:33 Комментировать
Бавария
7:0
Бохум
окончен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос журналистов о приходе в сборную Германии Юлиана Нагельсманна.

36-летний специалист, весной нынешнего года уволенный из «Баварии», на днях занял пост главного тренера немецкой национальной команды.

«У него есть необходимая энергия, он будет очень воодушевлён этой работой. Думаю, для нас это хорошее назначение. У Юлиана много планов, он найдёт правильный подход в управлении сборной. Что касается лично меня, то для меня ничего не меняется – я по-прежнему готов играть за сборную Германии», – цитирует журналист Юлиан Буль ветерана «Баварии».

Напомним, что Юлиан Нагельсманн занял место Ханса-Дитера Флика, уволенного после поражения от Японии (1:4).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Томас Мюллер Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аугсбург Аугсбург
Майнц Майнц
2
1
2.75 3.75 2.49
Видео
Окончен
Бавария Бавария
Бохум Бохум
7
0
1.17 9.00 16.00
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Хоффенхайм Хоффенхайм
0
2
1.94 3.75 4.10
Видео
Окончен
Боруссия М Боруссия М
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
0
1
3.85 4.20 1.87
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Вольфсбург Вольфсбург
1
0
1.64 4.70 4.80
Видео
Окончен
Вердер Вердер
Кёльн Кёльн
2
1
2.50 3.65 2.75
Видео
24.09.23 в 16:30
Байер Л Байер Л
Хайденхайм Хайденхайм
1.39 5.40 8.00
Видео
24.09.23 в 18:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Фрайбург Фрайбург
2.22 3.60 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
21:59 · Германия. Бундеслига
«Вердер» одержал волевую победу в матче с «Кёльном»
21:49 · Германия. Бундеслига
Тель забивает или ассистирует каждые 14 минут в последних 6 матчах за «Баварию»
21:33 · Германия. Бундеслига
Мюллер прокомментировал назначение Нагельсманна в сборную Германии
21:25 · Германия. Бундеслига
Тухель – о победе над «Бохумом»: «Бавария» явно сделала шаг вперёд»
21:05 · Германия. Бундеслига
Кейн поделился эмоциями после своего хет-трика
20:28 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» забивает уже в 60 домашних матчах Бундеслиги кряду
20:06 · Германия. Бундеслига
​Ройс повторил достижение Хайнкеса
19:15 · Германия. Бундеслига
​Кейн - четвёртый англичанин, сделавший хет-трик в Бундеслиге
18:50 · Германия. Бундеслига
​Кейн стал рекордсменом в «Баварии»
18:46 · Германия. Бундеслига
​Бонуччи - самый возрастной дебютант Бундеслиги с 2002 года
18:34 · Германия. Бундеслига
«Унион» ничего не смог противопоставить «Хоффенхайму»
18:33 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» в меньшинстве не упустил победу над «Майнцем»
18:31 · Германия. Бундеслига
​У Кейна 8+4 в семи матчах за «Баварию»
18:31 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург», забив один мяч
18:29 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» вырвал победу в Мёнхенгладбахе
Все новости
Рекомендуем