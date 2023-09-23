Мюллер прокомментировал назначение Нагельсманна в сборную Германии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос журналистов о приходе в сборную Германии Юлиана Нагельсманна.

36-летний специалист, весной нынешнего года уволенный из «Баварии», на днях занял пост главного тренера немецкой национальной команды.

«У него есть необходимая энергия, он будет очень воодушевлён этой работой. Думаю, для нас это хорошее назначение. У Юлиана много планов, он найдёт правильный подход в управлении сборной. Что касается лично меня, то для меня ничего не меняется – я по-прежнему готов играть за сборную Германии», – цитирует журналист Юлиан Буль ветерана «Баварии».

Напомним, что Юлиан Нагельсманн занял место Ханса-Дитера Флика, уволенного после поражения от Японии (1:4).