Тухель – о победе над «Бохумом»: «Бавария» явно сделала шаг вперёд»

Рулевой «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает о разгромной победе своей команды над «Бохумом» (7:0).

Мюнхенцы провели в ворота соперников четыре безответных мяча к перерыву, а во втором тайме забили ещё трижды. Хет-триком в составе действующих чемпионов отметился Гарри Кейн.

«Очень доволен тем, с каким настроем команда подошла к игре. Сегодня нам явно удалось сделать шаг вперёд. Игроки действовали очень быстро и целенаправленно.

Мы знаем, насколько неудобным соперником бывает «Бохум», но наш сегодняшний план отлично сработал. Важно отметить, как мы играли в ситуациях один в один, как использовали свои моменты. Закономерный результат», – поведал в послематчевом интервью Sky Тухель.