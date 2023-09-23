Кейн поделился эмоциями после своего хет-трика

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн дал интервью после успешного для себя и команды матча с «Бохумом» (7:0).

Английский футболист поучаствовал в пяти из семи голах мюнхенского коллектива, трижды поразив ворота самостоятельно и дважды ассистировав партнёрам.

«Сегодня мы сыграли отлично, у нас был очень правильный настрой. Команда очень быстро работала с мячом, поэтому всё могло выглядеть легко. Все были в отличной форме, я тоже чувствовал себя замечательно. Сейчас всё складывается наилучшим образом как для меня лично, так и для всей «Баварии». С каждым матчем я всё лучше узнаю одноклубников», – сказал в интервью Sky Sport 30-летний форвард.