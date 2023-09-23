​«Бавария» забивает уже в 60 домашних матчах Бундеслиги кряду

Немецкая «Бавария» отлично провела пятый тур Бундеслиги - команда Томаса Тухеля выиграла со счетом 7:0 у «Бохума». Первый гол мюнхенцев в прошедшем матче означал, что «Бавария» забивает уже в шестидесяти домашних матчах Бундеслиги кряду.

Это не рекорд, но третье достижение в истории Бундеслиги - впрочем, первые два также принадлежат «Баварии». С 1970 по 1974 год серия таких матчей составила 64 игры, а с 1979 по 1982 год - 62 игры.

В следующем туре немецкого чемпионата мюнхенская «Бавария» сыграет в гостях - это будет встреча с «РБ Лейпцигом», она состоится в последний день сентября.