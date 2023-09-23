​Ройс повторил достижение Хайнкеса

В пятом туре немецкого чемпионата Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла с минимальным преимуществом «Вольфсбург», команда из Дортмунда забила один мяч и сделал это Марко Ройс. Как оказалось, капитан дортмундского клуба в 62-й раз забил первый гол матча в рамках Бундеслиги, чем повторил показатель Юппа Хайнкеса.

Лишь четверто игроков забивали первый гол матча чаще - это Манни Бюргсмюллер (71), Роберт Левандовски (75), Клаус Фишер и Герд Мюллер - оба по 86 раз.

В следующем туре «Боруссия» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом», это случится двадцать девятого сентября.