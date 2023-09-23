​Кейн - четвёртый англичанин, сделавший хет-трик в Бундеслиге

В пятом туре немецкого чемпионата «Бавария» в свих лучших традициях уничтожила «Бохум» - этот клуб почему-то очень часто страдает именно от «Баварии». Новобранец немецкого суперклуба Гарри Кейн сделал хет-трик, став четвертым англичанином, забившим три мяча в матче Бундеслиги.

Первым в декабре 1978 года был легендарный Кевин Киган, затем это дважды сделал Тони Вудкок - сперва в мае 1980 года, а затем в апреле 1982 года. В мае 2020 года три мяча забил Джедон Санчо, и, наконец, в сентябре 2023 года свое имя в историю немецкого чемпионата таким образом вписал и пришедший из «Тоттенхэма» Гарри Кейн.