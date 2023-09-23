Гарри Кейн выдал шикарное выступление в домашнем матче против «Бохума». Англичанин забил три гола и отдал два голевых паса, а команда Томаса Тухеля отпраздновала крупную победу со счётом 7:0.

Как сообщает Squawka, Кейн стал рекордсменом в «Баварии». Он первый футболист в истории клуба, кому удалось забить шесть или более голов в первых своих пяти матчах Бундеслиги.

В пяти прошедших матчах чемпионата Германии Гарри Кейн забил семь голов.

В следующем туре Бундеслиги «Бавария» будет играть против «РБ Лейпцига» на поле соперника. Недавно команды пересекались в Суперкубке, и «быки» победили с крупным счётом 3:0.

​У Кейна 8+4 в семи матчах за «Баварию»