​Бонуччи - самый возрастной дебютант Бундеслиги с 2002 года

Наконец-то дебютировал в немецкой Бундеслиге Леонардо Бонуччи - защитник вышел в стартовом составе своего нового клуба «Унион Берлин», но это не принесло удачи команде - она проиграла «Хоффенхайму» со счетом 0:2 в пятом туре немецкого чемпионата.

Бонуччи же стал самым возрастным дебютантом немецкой Бундеслиги в возрасте 36 лет 145 дней с 2002 года. Тогда Карстен Линке из «Ганновера» дебютировал в немецком чемпионате в возрасте 36 лет 326 дней.

В следующем туре «Униону» предстоит гостевой матч с клубом созвучного названия - «Хайденхаймом». Это случится в последний день сентября.