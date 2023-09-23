«Унион» ничего не смог противопоставить «Хоффенхайму»

В пятом туре чемпионата Германии «Унион» нанёс под 20 ударов по воротам «Хоффенхайма», но так и не пробил оборону противника, который ответственнее подошел к реализации своих моментов. На 22-й минуте Андрей Крамарич не без приключений переиграл голкипера с 11-метровой отметки, а под конец тайма Максимилиан Бейер удвоил счет ударом из пределов штрафной - 2:0.

«Хоффенхайм» с 12 очками в тройке команд, которые делят второе место, «Унион» - восьмой.