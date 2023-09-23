«Унион» ничего не смог противопоставить «Хоффенхайму»

В пятом туре чемпионата Германии «Унион» нанёс под 20 ударов по воротам «Хоффенхайма», но так и не пробил оборону противника, который ответственнее подошел к реализации своих моментов. На 22-й минуте Андрей Крамарич не без приключений переиграл голкипера с 11-метровой отметки, а под конец тайма Максимилиан Бейер удвоил счет ударом из пределов штрафной - 2:0.
«Хоффенхайм» с 12 очками в тройке команд, которые делят второе место, «Унион» - восьмой.
Протокол игры
|22'Крамарич Андрей (0:1)
|38'Бейер Максимилиан (0:2)
Рённов Фредерик•Духи Данило•Бонуччи Леонардо80' (Руссийон Жером (80') •Лейте Диогу•Юранович Йосип•Ааронсон Бренден46' (Фофана Датро (46') •Тусар Люка 72'75' (Лайдуни Аисса (75') •Хаберер Яник•Госенс Робин81' (Кауфманн Миккель (81') •Бекер Шеральдо69' (Холлербах Бенедикт (69') •Бехренс Кевин
Запасные: Триммель Кристофер•Еккель Пауль•Шволов Александер
Бауманн Оливер•Кабак Озан•Брукс Джон•Фогт Кевин•Кадержабек Павел90' (Акпогума Кевин (90') •Прёмель Гриша•Стах Антон• 54'Крамарич Андрей 45'74' (Беккер Финн (74') • 89'Сков Роберт73' (Бюльтер Мариус (73') •Вегхорст Ваут55' (Бериша Мергим (55') •Бейер Максимилиан55' (Бебу Ила (55')
Запасные: Бишоф Том•Салаи Аттила•Самассеку Диади•Филипп Лука
23 сентября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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