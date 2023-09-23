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«Аугсбург» в меньшинстве не упустил победу над «Майнцем»

23 Сентября 2023 • 18:33 Комментировать
Аугсбург
2:1
Майнц
окончен

«Аугсбург» и «Майнц» за 90 минут матча пятого тура Бундеслиги пробили по воротам по четыре раза, тем удивительнее тот факт, что игра получилась результативной. Людовик Ажорк попал в объятия одноклубников на шестой минуте, но хозяева всё исправили еще в первом тайме - дубль в активе Эрмедина Демировича. Удаление Арне Энгельса на 62-й минуте осложнило задачу хозяевам, но они удержали перевес в один мяч и впервые в сезоне победили, выйдя на 11-е место. Соперник - в тройке неудачников, набравших по очку.

Протокол игры  
Аугсбург2:1Майнц
  6'Ажорк Людовик (0:1)
(1:1) Демирович Эрмедин15'  
(2:1) Демирович Эрмедин45'  
Дамен ФиннПфайффер Патрик 72' (Бауэр Максимилиан ( 72') Гоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсМбабу КевинИаго ЛопесЭнгельс Арне  62'Реджбекай Элвис 89' (Бельо Дион Дрене ( 89'  90') Варгас Рубен 65' (Михель Свен ( 65') Демирович Эрмедин 89' (Дорш Никлас ( 89'  90') Титц Филлип 65' (Брайтхаупт Тим ( 65')
Запасные: Педерсен МадсКоубек ТомашОксфорд РисМайер АрнеМбуку Натанаэль
Центнер Робин  77'Бель Штефан 69' (Груда Брайан ( 69'  74') Кор ДоминикФернандес ЭдимилсонДа Коста Данни 43' (Баркок Аймен ( 43') Каси АнтониБаррейро Леандро 80' (Эль-Гази Анвар ( 80') Краусс Том 69' (Ван дер Берг Сепп ( 69') Чхэ-Сон Ли II  90'Онисиво Карим 80' (Рихтер Марко ( 80') Ажорк Людовик
Запасные: Папела МервильDavid MamutovicБац Даниэль
23 сентября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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