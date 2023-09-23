«Аугсбург» в меньшинстве не упустил победу над «Майнцем»

«Аугсбург» и «Майнц» за 90 минут матча пятого тура Бундеслиги пробили по воротам по четыре раза, тем удивительнее тот факт, что игра получилась результативной. Людовик Ажорк попал в объятия одноклубников на шестой минуте, но хозяева всё исправили еще в первом тайме - дубль в активе Эрмедина Демировича. Удаление Арне Энгельса на 62-й минуте осложнило задачу хозяевам, но они удержали перевес в один мяч и впервые в сезоне победили, выйдя на 11-е место. Соперник - в тройке неудачников, набравших по очку.
Протокол игры
|6'Ажорк Людовик (0:1)
|(1:1) Демирович Эрмедин15'
|(2:1) Демирович Эрмедин45'
Дамен Финн•Пфайффер Патрик72' (Бауэр Максимилиан (72') •Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Мбабу Кевин•Иаго Лопес•Энгельс Арне• 62'Реджбекай Элвис89' (Бельо Дион Дрене (89') • 90'Варгас Рубен65' (Михель Свен (65') •Демирович Эрмедин89' (Дорш Никлас (89') • 90'Титц Филлип65' (Брайтхаупт Тим (65')
Центнер Робин• 77'Бель Штефан69' (Груда Брайан (69') • 74'Кор Доминик•Фернандес Эдимилсон•Да Коста Данни43' (Баркок Аймен (43') •Каси Антони•Баррейро Леандро80' (Эль-Гази Анвар (80') •Краусс Том69' (Ван дер Берг Сепп (69') •Чхэ-Сон Ли II• 90'Онисиво Карим80' (Рихтер Марко (80') •Ажорк Людовик
Запасные: Папела Мервиль•David Mamutovic•Бац Даниэль
23 сентября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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