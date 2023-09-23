«Аугсбург» в меньшинстве не упустил победу над «Майнцем»

«Аугсбург» и «Майнц» за 90 минут матча пятого тура Бундеслиги пробили по воротам по четыре раза, тем удивительнее тот факт, что игра получилась результативной. Людовик Ажорк попал в объятия одноклубников на шестой минуте, но хозяева всё исправили еще в первом тайме - дубль в активе Эрмедина Демировича. Удаление Арне Энгельса на 62-й минуте осложнило задачу хозяевам, но они удержали перевес в один мяч и впервые в сезоне победили, выйдя на 11-е место. Соперник - в тройке неудачников, набравших по очку.