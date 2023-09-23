​У Кейна 8+4 в семи матчах за «Баварию»

В субботу вечером «Бавария» не пощадила «Бохум», забив семь безответных голов. Нападающий мюнхенцев Гарри Кейн напрямую поучаствовал в пяти голах – он оформил хет-трик и сделал два результативных паса.

В семи матчах за «Баварию» Гарри Кейн забил восемь голов и отдал четыре голевых паса. Таким образом, англичанин после переезда в Мюнхен сделал уже 12 результативных действий!

Напомним, что в летнее трансферное окно Гарри Кейн перебрался в «Баварию» из «Тоттенхэма». Мюнхенский гранд заплатил за английского нападающего 100 миллионов евро. Это рекордный по стоимости трансфер для «красной машины».

В следующем туре Бундеслиги «Бавария» сыграет против «РБ Лейпцига».