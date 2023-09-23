Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург», забив один мяч

Дортмундская «Боруссия» забивала по шесть мячей в ворота «Вольфсбурга» в последних домашних матчах, но не сегодня. Йоаким Меле в дебюте подавал, но мяч свалился с ноги и едва не оказался в сетке - голкипер выручил. Тьягу Томаш не очень опасно бил в контратаке три в два, парировано. В середине второго тайма Юлиан Брандт здорово прострелил к воротам на Марко Ройса, и тот в касание открыл счет.

«Боруссия» удержала победный счет и с 11 очками идет на пятом месте, противник - седьмой.