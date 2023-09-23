Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург», забив один мяч

Дортмундская «Боруссия» забивала по шесть мячей в ворота «Вольфсбурга» в последних домашних матчах, но не сегодня. Йоаким Меле в дебюте подавал, но мяч свалился с ноги и едва не оказался в сетке - голкипер выручил. Тьягу Томаш не очень опасно бил в контратаке три в два, парировано. В середине второго тайма Юлиан Брандт здорово прострелил к воротам на Марко Ройса, и тот в касание открыл счет.
«Боруссия» удержала победный счет и с 11 очками идет на пятом месте, противник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Ройс Марко68'
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан•Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико•Бенсебаини Рами•Нмеча Феликс•Эзкан Салих•Брандт Юлиан•Ройс Марко83' (Джан Эмре (83') •Байно-Гиттенс Джейми63' (Мален Дониэлл (63') •Фюллькруг Никлас78' (Аллер Себастьян (78')
Кастельс Коэн•Меле Йоаким•Лакруа Максанс•Дженц Мориц•Рожерио да Силва•Сванберг Маттиас78' (Вранкс Астер (78') •Арнольд Максимилиан•Черны Вацлав 24'65' (Каминьски Якуб (65') •Майер Ловро88' (Виммер Патрик (88') •Томаш Тьягу77' (Баку Ридле (77') •Винд Йонас78' (Сарр Амин (78')
23 сентября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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