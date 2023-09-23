«РБ Лейпциг» вырвал победу в Мёнхенгладбахе

Матч пятого тура чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах - «РБ Лейпциг» получился малособытийным. Ударов было очень мало, и основные полумоменты возникали после подач и ударов головой. Но на 75-й минуте гости повели, когда Хави Симонс ассистировал Тимо Вернеру - 0:1.

Гости с 12 очками вышли на второе место, у противника только два балла и четвертая строчка с конца.