«РБ Лейпциг» вырвал победу в Мёнхенгладбахе

Матч пятого тура чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах - «РБ Лейпциг» получился малособытийным. Ударов было очень мало, и основные полумоменты возникали после подач и ударов головой. Но на 75-й минуте гости повели, когда Хави Симонс ассистировал Тимо Вернеру - 0:1.
Гости с 12 очками вышли на второе место, у противника только два балла и четвертая строчка с конца.
Протокол игры
|75'Вернер Тимо (0:1)
Николас Мориц•Эльведи Нико•Итакура Ко•Вебер Максимилиан•Скалли Джозеф 65'80' (Нойхаус Флориан (80') •Райтц Рокко79' (Крамер Кристоф (79') •Вайгль Юлиан•Коне Куадио79' (Хак Робин (79') •Нец Лука•Онора Франк64' (Нгуму Натан (64') •Сибачо Жордан64' (Плеа Алассан (64')
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин•Симакан Мохамед•Люкеба Кастелло•Раум Давид• 24'Симонс Хави84' (Зайвальд Николас (84') •Шлагер Ксавер84' (Клостерманн Лукас (84') •Кампль Кевин•Карвалью Фабиу70' (Поульсен Юссуф (70') •Сеско Бенджамин70' (Вернер Тимо (70') •Опенда Лои70' (Баумгартнер Кристоф (70')
23 сентября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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