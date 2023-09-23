Хет-трик Кейна помог «Баварии» обеспечить привычные 7:0 в матче с «Бохумом»

В последнее время «Бавария» постоянно громит «Бохум», включая победы со счётом 7:0. В похожем ключе прошел и сегодняшний поединок. Уже одна из первых атак на скорости стала результативной, решающий удар нанес Эрик Чупо-Мотинг. Двойной рикошет помог Гарри Кейну получить мяч в 15 метрах от ворот и удвоить счет. Маттейс де Лигт после подачи углового выиграл воздух и сделал счет разгромным. Еще до перерыва Лерой Сане выскочил один на один с голкипером и реализовал момент - 4:0. Во второй тайме Чупо-Мотинг «выходил на свидание» с вратарем и заработал пенальти, а Кейн его забил. Обводящий удар Кингсли Комана приняла на себя штанга. Матис Тель с левого края штрафной адресовал мяч в дальний угол - 6:0. И всё же традиционные 7:0 случились, когда Кейн замкнул прострел на ближнюю штангу.

«Бавария» остается лидером, у соперника три очка.