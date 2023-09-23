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Хет-трик Кейна помог «Баварии» обеспечить привычные 7:0 в матче с «Бохумом»

23 Сентября 2023 • 18:25 Комментировать
Бавария
7:0
Бохум
окончен

В последнее время «Бавария» постоянно громит «Бохум», включая победы со счётом 7:0. В похожем ключе прошел и сегодняшний поединок. Уже одна из первых атак на скорости стала результативной, решающий удар нанес Эрик Чупо-Мотинг. Двойной рикошет помог Гарри Кейну получить мяч в 15 метрах от ворот и удвоить счет. Маттейс де Лигт после подачи углового выиграл воздух и сделал счет разгромным. Еще до перерыва Лерой Сане выскочил один на один с голкипером и реализовал момент - 4:0. Во второй тайме Чупо-Мотинг «выходил на свидание»  с вратарем и заработал пенальти, а Кейн его забил. Обводящий удар Кингсли Комана приняла на себя штанга.  Матис Тель с левого края штрафной адресовал мяч в дальний угол - 6:0. И всё же традиционные 7:0 случились, когда Кейн замкнул прострел на ближнюю штангу.

«Бавария» остается лидером, у соперника три очка.

Протокол игры  
Бавария7:0Бохум
(1:0) Чупо-Мотинг Эрик4'  
(2:0) Кейн Гарри13'  
(3:0) Де Лигт Маттейс29'  
(4:0) Сане Лерой38'  
(5:0) Кейн Гарри54'  
(6:0) Тель Матис81'  
(7:0) Кейн Гарри88'  
Ульрайх СвенМазрауи НуссаирДе Лигт Маттейс 46' (Упамекано Дайо ( 46') Мин-Чжэ КимДэвис Альфонсо 65' (Кретциг Франс ( 65') Лаймер КонрадКиммих Йозуа 77' (Горецка Леон ( 77') Сане ЛеройЧупо-Мотинг Эрик 65' (Тель Матис ( 65') Коман Кингсли 77' (Мюллер Томас ( 77') Кейн Гарри
Запасные: Перец ДаниэльГнабри СержСарр БунаМусиала Джамал
Риман МануэльМашович ЭрханОрдец ИванБернардо ФернандесПасслак Феликс 36' (Хофманн Филипп ( 36') Беро МатушЛосилья Антони  26' 46' (Гамбоа Кристиан ( 46') Штёгер КевинВиттек Максимилиан 36' (Лоосли Ноа ( 36') Асано Такума 68' (Патрик Остерхаге ( 68') Антви-Аджей Кристофер 77' (Дашнер Лукас ( 77')
Запасные: Пасьенса ГонсалоДанило СоаресТиде НикласФёрстер Филипп
23 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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