​Де Лигт впервые в старте: «Бавария» озвучила состав на игру против «Бохума»

В субботу «Бавария» проведёт домашний матч против «Бохума» в рамках пятого тура чемпионата Германии. Наставник мюнхенской команды Томас Тухель принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Ульрайх, Лаймер, де Лигт, Мин-Джэ, Дэвис, Мазрауи, Киммих, Коман, Чупо-Мотинг, Сане, Кейн.

Отметим, что защитник Маттейс де Лигт впервые попал в стартовый состав «Баварии» на матч нынешнего сезона Бундеслиги.

Матч «Бавария» - «Бохум» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.