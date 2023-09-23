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«Бавария» - «Бохум»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0

23 Сентября 2023 • 16:00 Комментировать
Бавария
4:0
Бохум
1 1.11 X 11.50 2 21.00
перерыв

В пятом туре чемпионата Германии по футболу «Бавария» играет против «Бохума».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Бавария - Бохум

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Бавария4:0Бохум
(1:0) Чупо-Мотинг Эрик4' 
(2:0) Кейн Гарри13' 
(3:0) Де Лигт Маттейс29' 
(4:0) Сане Лерой38' 
Ульрайх СвенМазрауи НуссаирДе Лигт МаттейсМин-Чжэ КимДэвис АльфонсоЛаймер КонрадКиммих ЙозуаСане ЛеройЧупо-Мотинг ЭрикКоман КингслиКейн Гарри
Запасные: Упамекано ДайоКретциг ФрансМюллер ТомасПерец ДаниэльГнабри СержСарр БунаМусиала ДжамалГорецка ЛеонТель Матис
Риман МануэльМашович ЭрханОрдец ИванБернардо ФернандесПасслак Феликс 36' (Хофманн Филипп ( 36') Беро МатушЛосилья Антони  26'Штёгер КевинВиттек Максимилиан 36' (Лоосли Ноа ( 36') Асано ТакумаАнтви-Аджей Кристофер
Запасные: Пасьенса ГонсалоДанило СоаресТиде НикласДашнер ЛукасФёрстер ФилиппПатрик ОстерхагеГамбоа Кристиан
23 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
Текстовая трансляция 
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Бохум Бавария
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БАВАРИЯ БОХУМ
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