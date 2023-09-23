«Бавария» - «Бохум»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0

В пятом туре чемпионата Германии по футболу «Бавария» играет против «Бохума».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бавария - Бохум
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Протокол игры
|(1:0) Чупо-Мотинг Эрик4'
|(2:0) Кейн Гарри13'
|(3:0) Де Лигт Маттейс29'
|(4:0) Сане Лерой38'
Риман Мануэль•Машович Эрхан•Ордец Иван•Бернардо Фернандес•Пасслак Феликс36' (Хофманн Филипп (36') •Беро Матуш•Лосилья Антони• 26'Штёгер Кевин•Виттек Максимилиан36' (Лоосли Ноа (36') •Асано Такума•Антви-Аджей Кристофер
23 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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