Мадридский «Реал» присматривается к нападающему дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко.

«Королевский клуб» рассчитывает подписать Килиана Мбаппе свободным агентом по завершении сезона, однако звёздный француз, как известно, ещё может продлить контракт с «ПСЖ». Как информирует Goal, «Реал» обозначил 18-летнего Мукоко в качестве одной из альтернатив Мбаппе. Трансферная стоимость немецкого футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

Договор Юссуфа Мукоко с «Боруссией» рассчитан до 2026 года. В текущей кампании юный форвард четырежды сыграл в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Во всех четырёх случаях он выходил на замену.