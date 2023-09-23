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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нашёл альтернативу Мбаппе в Бундеслиге слухи

23 Сентября 2023 • 03:26 Комментировать
Боруссия Д
...
Вольфсбург
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Через 12 ч. 40 мин.

Мадридский «Реал» присматривается к нападающему дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко.

«Королевский клуб» рассчитывает подписать Килиана Мбаппе свободным агентом по завершении сезона, однако звёздный француз, как известно, ещё может продлить контракт с «ПСЖ». Как информирует Goal, «Реал» обозначил 18-летнего Мукоко в качестве одной из альтернатив Мбаппе. Трансферная стоимость немецкого футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

Договор Юссуфа Мукоко с «Боруссией» рассчитан до 2026 года. В текущей кампании юный форвард четырежды сыграл в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Во всех четырёх случаях он выходил на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд ПСЖ Килиан Мбаппе Юссуфа Мукоко трансферы футбола - лето 2024
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