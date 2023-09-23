​Жерома Батенга снова обвиняют в насилии

Год назад бывший футболист немецкой сборной по футболу Жером Боатенг заполучил проблемы с законом, решив поднять руку на свою подругу. Но не зря говорят, что если ударил один раз, то так будет снова.

Сейчас немецкое новостное агентство AFP сообщает, что игроку предстоит новый процесс по этому поводу, хотя ранее сообщалось, что свои прошлогодние проблемы чемпион мира 2014 года каким-то образом решил. Как оказалось, это не так.

Жером Боатенг завершил игровую карьеру в начале лета, его последним клубом стал французский «Лион», а ранее он десять лет провел в мюнхенской «Баварии».