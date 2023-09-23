​«Байер» забил уже 25 голов в новом сезоне - больше всех в топ-5 чемпионатов Европы

Очень удачно начал новый сезон леверкузенский «Байер» под руководством испанского специалиста Хаби Алонсо. Команда идет на первом месте в турнирной таблице после четырех туров, сумев не проиграть мюнхенской «Баварии» в прошлом туре. Команда забила уже тринадцать мячей в Бундеслиге - это лучшее достижение наряду с «РБ Лейпцигом».

С учетом же всех турниров команда Хаби Алонсо забила уже двадцать пять голов - и это на данный момент является лучшим результатом среди всех команд, участвующих в пяти лучших чемпионатах Европы.

В пятом туре «Байер» примет в домашнем матче «Хайденхайм».