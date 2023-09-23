Гирасси повторил рекорд Левандовски в Бундеслиге

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси показывает феноменальную результативность на старте сезона.

27-летний футболист отметился дублем в матче пятого тура Бундеслиги против «Дармштадта» (3:1), который прошёл в пятницу. Как отмечает Opta, Гирасси повторил рекорд экс-форварда «Баварии» Роберта Левандовски, поразив ворота соперников десять раз в пяти стартовых матчах чемпионата Германии. Польский футболист, ныне представляющий «Барселону», добился этого в сезоне-2020/21.

Примечательно, что за весь прошлый розыгрыш Бундеслиги Гирасси забил 11 голов, приняв участие в 22 матчах.