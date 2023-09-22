«Штутгарт» обыграл аутсайдера и возглавил Бундеслигу

Отлично стартовавший «Штутгарт» в пятом туре чемпионата Германии играл дома против «Дармштадта». Новички Бундеслиги за 90 минут лишь раз пробили по воротам, но открыли счет благодаря автоголу Дана-Акселя Загаду. Соперник быстро отыгрался после удара Энцо Мийо. А к 32-й минуте «Штутгарт» уже вел благодаря дальнему удару Серу Гирасси. На 63-й минуте Крис Фюрих переиграл голкипера, но его гол отменили из-за офсайда. Гости имели шанс на спасение после падения Филипа Стожилковича в штрафной, а судья посчитал, что это нырок. На 90-й минуте неугомонный Гирасси перебросил голкипера и оформил дубль.

«Штутгарт» в итоге победил 3:1 и с 12 очками вышел на чистое первое место, соперник с одним баллом замыкает таблицу.