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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» обыграл аутсайдера и возглавил Бундеслигу

22 Сентября 2023 • 23:29 Комментировать
Штутгарт
3:1
Дармштадт
окончен

Отлично стартовавший «Штутгарт» в пятом туре чемпионата Германии играл дома против «Дармштадта». Новички Бундеслиги за 90 минут лишь раз пробили по воротам, но открыли счет благодаря автоголу Дана-Акселя Загаду. Соперник быстро отыгрался после удара Энцо Мийо. А к 32-й минуте «Штутгарт» уже вел благодаря дальнему удару Серу Гирасси. На 63-й минуте Крис Фюрих переиграл голкипера, но его гол отменили из-за офсайда. Гости имели шанс на спасение после падения Филипа Стожилковича в штрафной, а судья посчитал, что это нырок. На 90-й минуте неугомонный Гирасси перебросил голкипера и оформил дубль.

«Штутгарт» в итоге победил 3:1 и с 12 очками вышел на чистое первое место, соперник с одним баллом замыкает таблицу.

Протокол игры  
Штутгарт3:1Дармштадт
  17'Загаду Дан-Аксель (0:1)
(1:1) Мийо Энцо22'  
(2:1) Гирасси Серу32'  
(3:1) Гирасси Серу90'  
Нюбель АлександрШтенцель Паскаль 90' (Руо Антони ( 90') Антон ВальдемарЗагаду Дан-АксельИто ХирокиКаразор АтаканШтиллер АнджелоФюрих Крис 79' (Ундав Дениз ( 79'  89') Мийо Энцо 79' (Левелинг Джейми ( 79') Мвумпа Силас 68' (Миттельштедт Максимилиан ( 68') Гирасси Серу 90' (Милошевич Йован ( 90')
Запасные: Luca RaimundСтеригу ЛеонидасЭглофф ЛилианБредлов Фабиан
Шуэн МарсельКларер КристофГьясула КлаусРидель Клеменс  62'Бадер Маттиас 87' (Ронштадт Франк ( 87') Карич ЭмирСкарке Тим  71' 78' (Кемпе Тобиас ( 78') Мелем МарвинХолланд Фабиан  45' 78' (Сейдель Аарон ( 78') Хонзак Матиас 78' (Шнелльхардт Фабиан ( 78'  87') Пфайффер Лука  8' 46' (Стожилкович Филип ( 46'  77')
Запасные: Брунст АлександерAndreas MuellerМюллер ЯнникФранич Бартол
22 сентября.

 

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