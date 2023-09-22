«Штутгарт» обыграл аутсайдера и возглавил Бундеслигу

Отлично стартовавший «Штутгарт» в пятом туре чемпионата Германии играл дома против «Дармштадта». Новички Бундеслиги за 90 минут лишь раз пробили по воротам, но открыли счет благодаря автоголу Дана-Акселя Загаду. Соперник быстро отыгрался после удара Энцо Мийо. А к 32-й минуте «Штутгарт» уже вел благодаря дальнему удару Серу Гирасси. На 63-й минуте Крис Фюрих переиграл голкипера, но его гол отменили из-за офсайда. Гости имели шанс на спасение после падения Филипа Стожилковича в штрафной, а судья посчитал, что это нырок. На 90-й минуте неугомонный Гирасси перебросил голкипера и оформил дубль.
«Штутгарт» в итоге победил 3:1 и с 12 очками вышел на чистое первое место, соперник с одним баллом замыкает таблицу.
Протокол игры
|17'Загаду Дан-Аксель (0:1)
|(1:1) Мийо Энцо22'
|(2:1) Гирасси Серу32'
|(3:1) Гирасси Серу90'
Нюбель Александр•Штенцель Паскаль90' (Руо Антони (90') •Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель•Ито Хироки•Каразор Атакан•Штиллер Анджело•Фюрих Крис79' (Ундав Дениз (79') • 89'Мийо Энцо79' (Левелинг Джейми (79') •Мвумпа Силас68' (Миттельштедт Максимилиан (68') •Гирасси Серу90' (Милошевич Йован (90')
Шуэн Марсель•Кларер Кристоф•Гьясула Клаус•Ридель Клеменс• 62'Бадер Маттиас87' (Ронштадт Франк (87') •Карич Эмир•Скарке Тим 71'78' (Кемпе Тобиас (78') •Мелем Марвин•Холланд Фабиан 45'78' (Сейдель Аарон (78') •Хонзак Матиас78' (Шнелльхардт Фабиан (78') • 87'Пфайффер Лука 8'46' (Стожилкович Филип (46') 77'
22 сентября.
Бан пользователя