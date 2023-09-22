«ПСЖ» отправил документы для трансфера Коло-Муани за минуту до истечения крайнего срока

Переход нападающего Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта» в «Пари Сен-Жермен» мог сорваться.

24-летний футболист пополнил ряды парижан в последний день трансферного окна, а стоимость сделки составила 95 млн евро. Как стало известно Le Parisien, переход мог не состояться: «ПСЖ» окончательно договорился с «Айнтрахтом» всего за 20 минут до истечения крайнего срока, а документы, необходимые для оформления трансфера, были отправлены за минуту до закрытия окна.

Рандаль Коло-Муани успел отыграть два матча в составе парижского гранда, отметившись одной результативной передачей. Контракт француза рассчитан до 2028 года.