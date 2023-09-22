Крайний защитник «Баварии» Рафаэль Геррейру сможет помочь своей команде в предстоящем матче. Об этом сообщает Bild.

Напомним, в минувшее трансферное окно 29-летний футболист перебрался в мюнхенский клуб из дортмундской «Боруссии». Однако Геррейру получил травму во время предсезонной подготовки и до сих пор не дебютировал в составе новой команды.

Предстоящий матч «Баварии» состоится завтра, 23 сентября. Соперником команды Томаса Тухеля станет «Бохум». Начало встречи запланировано на 16:30 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.