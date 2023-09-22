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Тухель рассказал, в чём должен прибавить Мазрауи

22 Сентября 2023 • 19:48 Комментировать
Бавария
...
Бохум
1 1.11 X 11.50 2 21.00
Через 18 ч. 45 мин.

Рулевой «Баварии» Томас Тухель рассказал о том, в чём должен прибавить защитник Нуссер Мазрауи.

«Нам не нужно много говорить о его технических навыках игр – это топ. Но ему нужно развивать хватку, выходить на новый физический предел. Ему нужно сражаться, сражаться и ещё раз сражаться», - сказал Тухель журналистам.

Нуссер Мазрауи выступает за «Баварию» с лета 2022 года. С тех пор защитник провёл за мюнхенцев 31 матч, в которых записал на свой счёт один гол и четыре результативных паса на партнёров.

Ближайший матч Бундеслиги «Бавария» проведёт 23 сентября – против «Бохума» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Нуссер Мазрауи
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БАВАРИЯ БОХУМ
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