Тухель рассказал, в чём должен прибавить Мазрауи

Рулевой «Баварии» Томас Тухель рассказал о том, в чём должен прибавить защитник Нуссер Мазрауи.

«Нам не нужно много говорить о его технических навыках игр – это топ. Но ему нужно развивать хватку, выходить на новый физический предел. Ему нужно сражаться, сражаться и ещё раз сражаться», - сказал Тухель журналистам.

Нуссер Мазрауи выступает за «Баварию» с лета 2022 года. С тех пор защитник провёл за мюнхенцев 31 матч, в которых записал на свой счёт один гол и четыре результативных паса на партнёров.

Ближайший матч Бундеслиги «Бавария» проведёт 23 сентября – против «Бохума» на своём поле.