Тренер «Баварии» пропустит матч с «Бохумом» из-за дисквалификации

Жольт Лёв, входящий в тренерский штаб Томаса Тухеля в «Баварии», пропустит предстоящую игру против «Бохума».

Напомним, Лёв получил красную карточку после окончания матча четвертого тура чемпионата Германии с «Байером» (2:2).

Как сообщает Bayern & Germany, мюнхенский клуб подал апелляцию на решение арбитра, которая была отклонена. Таким образом, Лёв не сможет присутствовать на бровке своей команды в домашней встрече с «Бохумом».

Матч пятого тура Бундеслиги «Бавария» - «Бохум» состоится завтра, 23 сентября. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.