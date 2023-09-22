Нойер на тренировках не прыгает в высоту

Голкипер Мануэль Нойер в четверг провёл очередную тренировку по индивидуальной программе. Как сообщает издание Bild, занятие 37-летнего футболиста продлилось 38 минут. Нойер в ходе работы не прыгал в высоту, поскольку имеет дискомфорт в икроножных мышцах. Когда опытный вратарь вернётся в общую группу, до сих пор непонятно.

Отметим, что Мануэль Нойер уже давно не играл за «Баварию». В зимнее межсезонье вратарь получил перелом ноги во время отдыха на горнолыжном курорте.

Ближайший матч Бундеслиги «Бавария» проведёт 23 сентября – против «Бохума» на своём поле.