Клуб немецкой Бундеслиги «Майнц» представил новичка – это бывший игрок полузащиты «Астон Виллы», 28-летний Анвар Эль-Гази. Он перебрался в новый клуб свободным агентом.

Эль-Гази – воспитанник роттердамских «Фейеноорда» и «Спарты», также занимался футболом в юношеские годы в столичном «Аяксе», в котором и начал взрослый этап карьеры в 2014 году. После в его карьере были «Лилль», «Астон Вилла», «Эвертон» и эйндховенский ПСВ. 1 сентября он покинул нидерландскую команду свободным агентом.

В минувшем сезоне Эль-Гази сыграл 23 матча в чемпионате Нидерландов и забил восемь голов. Аналитики с Transfermarkt оценивают футболиста в 5 млн евро.

«Майнц» после четырёх прошедших туров чемпионата Германии замыкает его на 18-й строчке с одним набранным баллом.