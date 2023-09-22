​Де Лигт начинает разочаровываться из-за ситуации в «Баварии»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт постепенно начинает разочаровываться из-за своей ситуации. Об этом на своих страницах сообщает Bild. Отмечается, что после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» де Лигт покинул стадион, не дав комментариев. В этой игре нидерландец все 90 минут просидел на скамейке запасных.

Отметим, что в четырёх прошедших матчах чемпионата Германии де Лигт суммарно провёл на поле только 37 минут. Как вы догадались, защитник ни разу не попадал в основной состав команды.

Ранее комментарий по поводу ситуации де Лигта дал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.