Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Де Лигт начинает разочаровываться из-за ситуации в «Баварии»

22 Сентября 2023 • 17:09 Комментировать
Бавария
...
Бохум
1 1.11 X 11.50 2 20.00
Через 21 ч. 8 мин.

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт постепенно начинает разочаровываться из-за своей ситуации. Об этом на своих страницах сообщает Bild. Отмечается, что после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» де Лигт покинул стадион, не дав комментариев. В этой игре нидерландец все 90 минут просидел на скамейке запасных.

Отметим, что в четырёх прошедших матчах чемпионата Германии де Лигт суммарно провёл на поле только 37 минут. Как вы догадались, защитник ни разу не попадал в основной состав команды.

Ранее комментарий по поводу ситуации де Лигта дал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттейс де Лигт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БОХУМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.09.23 в 21:30
Штутгарт Штутгарт
Дармштадт Дармштадт
1.67 4.30 5.00
Видео
23.09.23 в 16:30
Аугсбург Аугсбург
Майнц Майнц
2.75 3.75 2.49
Видео
23.09.23 в 16:30
Бавария Бавария
Бохум Бохум
1.17 9.00 16.00
Видео
23.09.23 в 16:30
Унион Берлин Унион Берлин
Хоффенхайм Хоффенхайм
1.94 3.75 4.10
Видео
23.09.23 в 16:30
Боруссия М Боруссия М
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3.85 4.20 1.87
Видео
23.09.23 в 16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Вольфсбург Вольфсбург
1.64 4.70 4.80
Видео
23.09.23 в 19:30
Вердер Вердер
Кёльн Кёльн
2.50 3.65 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Сентября
19:18 · Германия. Бундеслига
Тренер «Баварии» пропустит матч с «Бохумом» из-за дисквалификации
17:45 · Германия. Бундеслига
Нойер на тренировках не прыгает в высоту
17:24 · Германия. Бундеслига
«Майнц» представил экс-игрока «Астон Виллы» официально
17:09 · Германия. Бундеслига
​Де Лигт начинает разочаровываться из-за ситуации в «Баварии»
16:43 · Германия. Бундеслига
​Тухель высказался о ситуации де Лигта
14:50 · Германия. Бундеслига
​Тухель рассказал о состоянии Нойера
11:09 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет усилиться звёздным игроком «Баварии» слухи
09:20 · Германия. Бундеслига
Тухелю не нравится стиль игры Де Лигта, игрок может оказаться в АПЛ или Серии А 1
08:12 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Бавария» сразятся за топ-игрока «Челси» слухи
00:41 · Германия. Бундеслига
​Боруссия Дортмунд – Вольфсбург: прогноз на матч чемпионата Германии – 23 сентября 2023
21 Сентября
21:41 · Англия. Премьер-лига
​В «Баварии» прокомментировали слова Леви о контракте Кейна
15:27 · Германия. Бундеслига
Кейн: В свои 30 лет Роналду и Месси были так же хороши, как и в 20
15:17 · Германия. Бундеслига
Экс-нападающий ПСВ перейдёт в «Майнц» слухи
12:24 · Германия. Бундеслига
Альфонсо Дэвис выбрал себе новый клуб
20 Сентября
17:39 · Германия. Бундеслига
Винфринд Шефер: «Футбол в Германии действительно находится в кризисе» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем