​Тухель высказался о ситуации де Лигта

Защитник Маттейс де Лигт на старте сезона получает мало игрового времени в «Баварии». Комментарий на этот счёт дал главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель.

«Когда ты центральный защитник, у тебя не так много возможностей выйти на замену, как, например, у полузащитника. Маттейс на 100% заслуживает того, чтобы играть, он в хорошей форме. Конечно, пока ему не хватает игрового времени, но он командный игрок», - сказал Тухель журналистам на пятничной на пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Германии «Бавария» проведёт 23 сентября – против «Бохума» на своём поле.