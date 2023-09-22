​Тухель рассказал о состоянии Нойера

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал комментарий о состоянии голкипера Мануэля Нойера.

Напомним, что Нойер получил перелом ноги ещё в зимнее межсезонье. С тех пор вратарь на футбольное поле не выходил.

«Нойер очень позитивен. Он снова занимается вратарскими тренировками, но не с командой, а индивидуально. Сейчас у него не травма, а скорее дискомфорт в икроножной мышце. Мы не хотим идти на риск, который мог бы привести к травме», - сказал Тухель журналистам.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в субботу, 23 сентября, - против «Бохума» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.