Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. По данным Todofichajes, у нидерландца есть вариант трудоустройства в чемпионате Испании.

Источник рапортует, что подписать 24-летнего игрока планирует каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» не могут оформить полноценный переход Маттайса, а потому попытаются арендовать игрока. Трансферная стоимость защитника оценивается в 75 миллионов евро.

Де Лигт перешел в «Баварию» из туринского «Ювентуса» летом прошлого года. Срок трудового соглашения Маттайса с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.