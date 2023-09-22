Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» хочет усилиться звёздным игроком «Баварии» слухи

22 Сентября 2023 • 11:09 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. По данным Todofichajes, у нидерландца есть вариант трудоустройства в чемпионате Испании.

Источник рапортует, что подписать 24-летнего игрока планирует каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» не могут оформить полноценный переход Маттайса, а потому попытаются арендовать игрока. Трансферная стоимость защитника оценивается в 75 миллионов евро.

Де Лигт перешел в «Баварию» из туринского «Ювентуса» летом прошлого года. Срок трудового соглашения Маттайса с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Маттейс де Лигт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.09.23 в 21:30
Штутгарт Штутгарт
Дармштадт Дармштадт
1.67 4.30 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Сентября
11:09 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет усилиться звёздным игроком «Баварии» слухи
09:20 · Германия. Бундеслига
Тухелю не нравится стиль игры Де Лигта, игрок может оказаться в АПЛ или Серии А
08:12 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Бавария» сразятся за топ-игрока «Челси» слухи
00:41 · Германия. Бундеслига
​Боруссия Дортмунд – Вольфсбург: прогноз на матч чемпионата Германии – 23 сентября 2023
21 Сентября
21:41 · Англия. Премьер-лига
​В «Баварии» прокомментировали слова Леви о контракте Кейна
15:27 · Германия. Бундеслига
Кейн: В свои 30 лет Роналду и Месси были так же хороши, как и в 20
15:17 · Германия. Бундеслига
Экс-нападающий ПСВ перейдёт в «Майнц» слухи
12:24 · Германия. Бундеслига
Альфонсо Дэвис выбрал себе новый клуб
20 Сентября
17:39 · Германия. Бундеслига
Винфринд Шефер: «Футбол в Германии действительно находится в кризисе» эксклюзив
15:35 · Англия. Премьер-лига
Онана: «Мы сделаем всё ради того, чтобы обыграть «Баварию»
13:59 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Для меня Бускетс является одним из величайших полузащитников в истории»
13:54 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс мог оказаться в дортмундской «Боруссии», но сделка сорвалась
13:26 · Германия. Бундеслига
Джака оценил шансы «Байера» противостоять «Баварии»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Названо условие трансфера Гилавоги в «Локомотив»
12:01 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Без сомнений, Бензема был одним из лучших нападающих последнего десятилетия»
Все новости
Рекомендуем