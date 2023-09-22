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Тухелю не нравится стиль игры Де Лигта, игрок может оказаться в АПЛ или Серии А

22 Сентября 2023 • 09:20 Комментировать
Бавария
...
Бохум
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23.09 16:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель недоволен стилем игры центрального защитника Маттейса де Лигта. По информации от журналиста Марко Контерио, нидерландец может остаться запасным игроком на весь этот сезон.

Отмечается, что если ситуация с игровым временем не изменится, в обозримом будущем де Лигт может оказаться в Английской премьер-лиге или итальянской Серии А, где ранее выступал за туринский «Ювентус».

Напомним, де Лигт перебрался в «Баварию» летом 2022 года как раз из «Ювентуса». Перед трансфером в немецкую команду у нидерландца также был вариант с лондонским «Челси», который на тот момент как раз возглавлял Томас Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Маттейс де Лигт
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